Гаишник год прогуливал службу и получал зарплату, а потом подал в суд из-за увольнения

Бывший инспектор ГИБДД в Дагестане, который почти год не появлялся на рабочем месте, получая при этом зарплату, обратился в суд после официального увольнения. Об этом сообщает SHOT.

Тельман, много лет прослуживший в местной Госавтоинспекции, утверждает, что ещё в августе 2023 года его устно уведомили об увольнении. Отсутствие официальных документов он, похоже, проигнорировал и перестал выходить на службу, посвятив себя личным делам. При этом заработная плата продолжала регулярно поступать ему на счёт в течение последующих девяти месяцев.

Ситуация получила развитие в апреле 2024 года, когда был издан приказ об увольнении Тельмана с формулировкой «за систематические прогулы». Интересная деталь: в документе период отсутствия на работе указан с февраля 2024 года, что расходится с заявлением самого инспектора о прекращении работы с августа 2023-го.

Опираясь на это расхождение дат и своё убеждение в том, что он уже был уволен ранее, Тельман обратился в суд. Он требовал восстановления на службе и компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей, аргументируя, что не должен был ходить на работу после устного уведомления. Тот факт, что ему продолжали платить, в суде, видимо, не стал главным аргументом в его пользу.

Суд первой инстанции не поддержал позицию Тельмана и отказал в удовлетворении иска. Бывший инспектор не согласился с решением и направил обращение в Следственный комитет РФ.