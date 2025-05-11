Отряд штурмовиков ВСУ ушёл на боевое задание и пропал без вести у границы России

Группа бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) ушла на задание и пропала без вести у границы с Россией. Об участи солдат в Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин, это подтверждает и группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

Видео © «Северный ветер»

По сведениям с фронта, украинским военнослужащим было приказано прорваться в приграничный посёлок Теткино в Курской области. Отряд штурмовиков засекли российские дроны во время задания, после чего наши военные смогли остановить и обезвредить противника.

«Однако есть немаловажный нюанс: уже через несколько минут после незаконного пересечения российско-украинской границы от оккупантов остался лишь кратер — по скоплению живой силы противника был нанесен удар фугасной авиационной бомбой», — заметил Рожин.