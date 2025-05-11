Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 06:52

Отряд штурмовиков ВСУ ушёл на боевое задание и пропал без вести у границы России

Военкор Рожин: Группа ВСУ пропала без вести при попытке прорвать границу РФ

Скриншот видео © «Северный ветер»

Скриншот видео © «Северный ветер»

Группа бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) ушла на задание и пропала без вести у границы с Россией. Об участи солдат в Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин, это подтверждает и группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

Видео © «Северный ветер»

По сведениям с фронта, украинским военнослужащим было приказано прорваться в приграничный посёлок Теткино в Курской области. Отряд штурмовиков засекли российские дроны во время задания, после чего наши военные смогли остановить и обезвредить противника.

«Однако есть немаловажный нюанс: уже через несколько минут после незаконного пересечения российско-украинской границы от оккупантов остался лишь кратер — по скоплению живой силы противника был нанесен удар фугасной авиационной бомбой», — заметил Рожин.

Бойцов ВСУ стали объявлять пропавшими без вести после отправки к курской границе
Бойцов ВСУ стали объявлять пропавшими без вести после отправки к курской границе

Напомним, 26 апреля в Минобороны РФ сообщили, что остатки подразделений Вооружённых сил Украины были выдавлены за пределы государственной границы Курской области. Подразделения Северной группировки войск освободили село Горналь — последний населённый пункт, находящийся под контролем противника.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar