Отряд штурмовиков ВСУ ушёл на боевое задание и пропал без вести у границы России
Военкор Рожин: Группа ВСУ пропала без вести при попытке прорвать границу РФ
Скриншот видео © «Северный ветер»
Группа бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) ушла на задание и пропала без вести у границы с Россией. Об участи солдат в Telegram-канале военный корреспондент Борис Рожин, это подтверждает и группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).
Видео © «Северный ветер»
По сведениям с фронта, украинским военнослужащим было приказано прорваться в приграничный посёлок Теткино в Курской области. Отряд штурмовиков засекли российские дроны во время задания, после чего наши военные смогли остановить и обезвредить противника.
«Однако есть немаловажный нюанс: уже через несколько минут после незаконного пересечения российско-украинской границы от оккупантов остался лишь кратер — по скоплению живой силы противника был нанесен удар фугасной авиационной бомбой», — заметил Рожин.
Напомним, 26 апреля в Минобороны РФ сообщили, что остатки подразделений Вооружённых сил Украины были выдавлены за пределы государственной границы Курской области. Подразделения Северной группировки войск освободили село Горналь — последний населённый пункт, находящийся под контролем противника.