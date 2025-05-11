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11 мая, 07:04

«Всегда была приоритетом»: Киевский епископ надеется на помощь нового папы римского Украине

Епископ Кривицкий: Папа Римский Лев XIV будет поддерживать Украину

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Украина занимала особое место в мыслях будущего папы римского Льва XIV задолго до его избрания. Как заявил епископ Киевско-Житомирской диецезии РКЦ Виталий Кривицкий в интервью «Обозревателю», эта страна всегда была «в приоритете» у священнослужителя.

Епископ Кривицкий отметил, что в своих многочисленных проповедях и конференциях, даже при обилии других мировых проблем, будущий папа неизменно находил возможность упомянуть Украину – пусть даже одним словом или коротким предложением.

Это постоянное внимание, утверждает священнослужитель, свидетельствует о глубоком понимании ситуации на Украине, что даёт надежду на дальнейшую поддержку со стороны Ватикана.

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Однако сперва стране придётся что-то сделать с христианскими гонениями. Ранее депутат заявил, что Россия обратится к понтифику с призывом разобраться в кризисной ситуации, сложившейся на Украине в плане религии.

Владимир Озеров
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