Times узнала об отправке на Украину муляжей танков Challenger «в стиле IKEA»

Среди военной помощи, которую Великобритания оказывает Украине, появились необычные поставки — муляжи военной техники. Как сообщает The Times, Лондон передаёт Киеву имитации танков и зенитных комплексов, чтобы создать ложные цели и обмануть российские войска.

По информации издания, эти макеты, включая копии танков Challenger 2 и САУ AS-90, изготавливаются по цифровым фото, печатаются и отправляются на Украину. Там их быстро собирают для размещения на фронте.

Производством таких «обманок» занимаются специализированные компании, например, чешская Inflatech, выпускающая муляжи различной техники — от HIMARS до самолётов. Агентство AP оценивает стоимость одного муляжа до $100 тысяч. В качестве средства отвлечения это очень выгодное приобретение, если отличить его визуально от настоящей техники невозможно.