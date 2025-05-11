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Регион
11 мая, 07:56

Times узнала об отправке на Украину муляжей танков Challenger «в стиле IKEA»

Times: Великобритания снабжает Украину муляжами танков Challenger и ЗРК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Torsten Pursche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Torsten Pursche

Среди военной помощи, которую Великобритания оказывает Украине, появились необычные поставки — муляжи военной техники. Как сообщает The Times, Лондон передаёт Киеву имитации танков и зенитных комплексов, чтобы создать ложные цели и обмануть российские войска.

По информации издания, эти макеты, включая копии танков Challenger 2 и САУ AS-90, изготавливаются по цифровым фото, печатаются и отправляются на Украину. Там их быстро собирают для размещения на фронте.

Производством таких «обманок» занимаются специализированные компании, например, чешская Inflatech, выпускающая муляжи различной техники — от HIMARS до самолётов. Агентство AP оценивает стоимость одного муляжа до $100 тысяч. В качестве средства отвлечения это очень выгодное приобретение, если отличить его визуально от настоящей техники невозможно.

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Однако муляжи солдат Украине никто не поставляет, посему гибнуть приходится живым людям. Ранее Владимир Зеленский заявил, что во время обороны Красноармейска (украинское название — Покровск) погибли тысячи украинских военнослужащих.

Владимир Озеров
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