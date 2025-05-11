Times узнала об отправке на Украину муляжей танков Challenger «в стиле IKEA»
Times: Великобритания снабжает Украину муляжами танков Challenger и ЗРК
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Torsten Pursche
Среди военной помощи, которую Великобритания оказывает Украине, появились необычные поставки — муляжи военной техники. Как сообщает The Times, Лондон передаёт Киеву имитации танков и зенитных комплексов, чтобы создать ложные цели и обмануть российские войска.
По информации издания, эти макеты, включая копии танков Challenger 2 и САУ AS-90, изготавливаются по цифровым фото, печатаются и отправляются на Украину. Там их быстро собирают для размещения на фронте.
Производством таких «обманок» занимаются специализированные компании, например, чешская Inflatech, выпускающая муляжи различной техники — от HIMARS до самолётов. Агентство AP оценивает стоимость одного муляжа до $100 тысяч. В качестве средства отвлечения это очень выгодное приобретение, если отличить его визуально от настоящей техники невозможно.
Однако муляжи солдат Украине никто не поставляет, посему гибнуть приходится живым людям. Ранее Владимир Зеленский заявил, что во время обороны Красноармейска (украинское название — Покровск) погибли тысячи украинских военнослужащих.