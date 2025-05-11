Девять целителей: Что можно и нельзя делать 12 мая в день мучеников Кизических

Православная церковь 12 мая чтит память девяти мучеников Кизических, известных в народе как Девять целителей. Согласно церковным преданиям, святые мученики были родом из разных мест, но их объединяла общая вера во Христа. В период правления императора Декия они прибыли в Кизик, где открыто проповедовали Евангелие и обращали язычников в христианство. За свою деятельность проповедники были схвачены и после мучений обезглавлены.

В память о них в православных храмах совершаются торжественные богослужения, а многие верующие обращаются с молитвами об укреплении в вере и исцелении от болезней. А наши предки считали, что 12 мая нельзя заниматься тяжёлой работой, особенно в поле, чтобы не навлечь гнев святых. Кроме того, не рекомендовалось сидеть дома и завидовать другим — это могло привести к болезни, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

А ещё на Девять целителей у славян были различные приметы. Так, сильный ветер предвещал сильный дождь, яркий и ясный восход солнца обещал тёплое лето, много майских жуков указывало на засуху, молния перед дождём предсказывала длительные ливни. Также считалось, что количество дождей в мае определяет урожай на год. Если выйти на дорогу в полдень 12 мая и подставить лицо тёплому ветру, это должно было принести здоровье на целый год. Плохой приметой считалось делиться своими планами.