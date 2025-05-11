Сбежавшая из России журналистка The Bell* умерла на чужбине от страшной болезни

Специальный корреспондент The Bell* Ирина Панкратова скончалась в возрасте 38 лет, последнее время она боролась с тяжёлым заболеванием, точный диагноз не разглашается. Трагической новостью поделилась основательница издания Елизавета Осетинская* на своей странице в соцсети.

«Несколько месяцев она отважно боролась с очень тяжёлым заболеванием. Это ужасно несправедливо. Спасибо всем, кто помогал. Светлая память Ире и соболезнования родным», — сказано в тексте.

Панкратова окончила факультет журналистики в университете в Санкт-Петербурге в 2008 году. За свою карьеру неоднократно становилась лауреатом премии «Редколлегия». Сотрудничать с The Bell* Панкратова начала в 2019 году. Также за её плечами работа специальным корреспондентом РБК, журналистом в «Деловом Петербурге» и других изданиях. Панкратова осудила спецоперацию в 2022 году и сразу уехала из России.

Ранее Life.ru писал, что режиссёр советского и российского телевидения, бывший главный режиссёр программы «Время» Калерия Кислова ушла из жизни, ей было 99 лет. Она была одним из старейших работников Первого канала.