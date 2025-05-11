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Регион
11 мая, 09:28

Сбежавшая из России журналистка The Bell* умерла на чужбине от страшной болезни

Умерла журналистка The Bell* Панкратова, уехавшая из России после начала СВО

Ирина Панкратова. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizaveta.osetinskaya

Ирина Панкратова. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizaveta.osetinskaya

Специальный корреспондент The Bell* Ирина Панкратова скончалась в возрасте 38 лет, последнее время она боролась с тяжёлым заболеванием, точный диагноз не разглашается. Трагической новостью поделилась основательница издания Елизавета Осетинская* на своей странице в соцсети.

«Несколько месяцев она отважно боролась с очень тяжёлым заболеванием. Это ужасно несправедливо. Спасибо всем, кто помогал. Светлая память Ире и соболезнования родным», — сказано в тексте.

Панкратова окончила факультет журналистики в университете в Санкт-Петербурге в 2008 году. За свою карьеру неоднократно становилась лауреатом премии «Редколлегия». Сотрудничать с The Bell* Панкратова начала в 2019 году. Также за её плечами работа специальным корреспондентом РБК, журналистом в «Деловом Петербурге» и других изданиях. Панкратова осудила спецоперацию в 2022 году и сразу уехала из России.

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* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Татьяна Миссуми
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