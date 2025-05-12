Человечество в опасности: Полчища кровососов готовы атаковать Россию

Во второй половине мая ожидается первое в этом году массовое нашествие кровососущих комаров, предупредил россиян научный сотрудник МГУ Вадим Марьинский. По его словам, многое будет зависеть от погодных условий.

Так, если весна будет тёплой и дождливой, а на улице появятся большие лужи, которые сохранятся на пару недель (за это время развиваются личинки), то первую массовую волну можно ожидать уже в середине или в начале второй половины текущего месяца. Однако если температура продолжит колебаться около нуля или опустится ниже, выхода комаров можно будет ожидать ближе к концу мая, а при аномально холодной погоде — даже в начале июня.

Биолог отметил, что зима в центральном регионе России была достаточно мягкой, поэтому большее количество яиц и самок кровососущих могли успешно пережить холодный период. Однако дальнейшее развитие будет зависеть исключительно от погодных условий. Яйца насекомых могут развиваться как в реках, так и в озёрах, но наиболее благоприятными местами для их развития являются весенние лужи.

«Кровососущие комары — это вообще довольно большое семейство, там много разных видов. Некоторые из них зимуют на стадии уже отложенных яиц. Некоторые виды зимуют на стадии взрослых самок, которые, проснувшись, тут же пьют кровь и готовы откладывать яйца», — подчеркнул собеседник РИАМО.