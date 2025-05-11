В Калужской области запустили российско-вьетнамский молочный завод

В Калужской области запустили новый молочный завод, созданный при поддержке вьетнамской корпорации TH Group. Торжественная церемония открытия прошла в формате телемоста из Москвы в рамках Российско-Вьетнамского бизнес-форума с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Россия и Вьетнам не только успешно осуществляют взаимные поставки продовольственных товаров, но уже и локализуют производство. Сегодня на этой встрече будет дан старт работе завода по производству и переработке молочных продуктов компании TH Group на территории Калужской области. Я желаю коллегам успехов на российском рынке», — сказал на церемонии открытия завода Чернышенко.

Он подчеркнул, что в этом году Россия и Вьетнам празднуют 75-летие установления дипломатических отношений. Вице-премьер добавил, что стороны активно развивают торгово-экономическое сотрудничество, наращивая товарооборот. По его словам, уже создана прочная основа для взаимодействия в различных сферах, включая цифровые технологии, промышленность, энергетику и сельское хозяйство. В мероприятии участвовали губернатор Калужской области Владислав Шапша, сенатор Анатолий Артамонов, Госсекретарь Вьетнама То Лам и представители руководства TH Group.