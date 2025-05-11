Смертоносный русский «квартет» стёр с лица земли цеха с катерами и самолётами ВСУ

Российские войска нанесли точные удары по украинским цехам ремонта самолётов и по складам безэкипажных катеров после завершения трёхдневного перемирия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации поражены цех ремонта самолётов, склад безэкипажных катеров, склады боеприпасов», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наёмников, находившиеся в 80 районах.