Смертоносный русский «квартет» стёр с лица земли цеха с катерами и самолётами ВСУ
Армия России уничтожила цех ремонта самолётов и склады безэкипажных катеров ВСУ
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские войска нанесли точные удары по украинским цехам ремонта самолётов и по складам безэкипажных катеров после завершения трёхдневного перемирия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации поражены цех ремонта самолётов, склад безэкипажных катеров, склады боеприпасов», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наёмников, находившиеся в 80 районах.
Напомним, 8, 9, 10 мая в зоне СВО действовало временное перемирие по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. В своём выступлении 11 мая президент РФ Владимир Путин сообщил о многократных нарушениях перемирия со стороны ВСУ и попыток прорвать границу России. Российский лидер подчеркнул, что Украина понесла очень большие потери за эти три дня, пытаясь атаковать ВС РФ.