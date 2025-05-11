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Регион
11 мая, 09:42

Смертоносный русский «квартет» стёр с лица земли цеха с катерами и самолётами ВСУ

Армия России уничтожила цех ремонта самолётов и склады безэкипажных катеров ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска нанесли точные удары по украинским цехам ремонта самолётов и по складам безэкипажных катеров после завершения трёхдневного перемирия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации поражены цех ремонта самолётов, склад безэкипажных катеров, склады боеприпасов», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наёмников, находившиеся в 80 районах.

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Напомним, 8, 9, 10 мая в зоне СВО действовало временное перемирие по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. В своём выступлении 11 мая президент РФ Владимир Путин сообщил о многократных нарушениях перемирия со стороны ВСУ и попыток прорвать границу России. Российский лидер подчеркнул, что Украина понесла очень большие потери за эти три дня, пытаясь атаковать ВС РФ.

Татьяна Миссуми
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