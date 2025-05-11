Песков: Угрозы Киева посетившим РФ на 9 Мая лидерам — проявление гостерроризма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слова Владимира Зеленского о невозможности обеспечить безопасность иностранным лидерам на московских мероприятиях 9 Мая как «акт государственного терроризма».

Песков назвал проявлением терроризма угрозы Зеленского. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Главное не беспилотники, главное — это беспрецедентно провокационное заявление Зеленского. Вообще на уровне глав государства делать такие заявления, ну это такое, знаете, проявление государственного терроризма», — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.