Песков: Угрозы Киева посетившим РФ на 9 Мая лидерам — проявление гостерроризма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слова Владимира Зеленского о невозможности обеспечить безопасность иностранным лидерам на московских мероприятиях 9 Мая как «акт государственного терроризма».
Песков назвал проявлением терроризма угрозы Зеленского. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Главное не беспилотники, главное — это беспрецедентно провокационное заявление Зеленского. Вообще на уровне глав государства делать такие заявления, ну это такое, знаете, проявление государственного терроризма», — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала резкую оценку заявлениям Зеленского, квалифицировав их как проявление террористической риторики. Подобная реакция последовала в связи с прозвучавшими из уст руководителя киевского режима намёками на потенциальную возможность совершения атак на территорию Российской Федерации в день празднования 9 Мая.