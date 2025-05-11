Додик рассказал, когда пригласит Путина посетить Баня-Луку

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что, в ответ на приглашение посетить Парад Победы в Москве, позовёт главу России Владимира в Баня-Луку, как только будет позволять международная обстановка. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Я ранее приглашал Владимира Владимировича Путина посетить Республику Сербскую, Баня-Луку. Но все мы прекрасно знаем обстановку, в которой сейчас находится мир. Республика Сербская окружена странами Евросоюза и НАТО. Конечно, когда глобально ситуация изменится, мы с удовольствием вернёмся к этому вопросу и пригласим его. Но сейчас мы должны быть реалистами», — цитирует его агентство.