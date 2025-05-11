Додик рассказал, когда пригласит Путина посетить Баня-Луку
Додик хочет пригласить Путина в Баня-Луку, когда позволит международная ситуация
Милорад Додик и Владимир Путин в Кремле 9 Мая. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что, в ответ на приглашение посетить Парад Победы в Москве, позовёт главу России Владимира в Баня-Луку, как только будет позволять международная обстановка. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».
«Я ранее приглашал Владимира Владимировича Путина посетить Республику Сербскую, Баня-Луку. Но все мы прекрасно знаем обстановку, в которой сейчас находится мир. Республика Сербская окружена странами Евросоюза и НАТО. Конечно, когда глобально ситуация изменится, мы с удовольствием вернёмся к этому вопросу и пригласим его. Но сейчас мы должны быть реалистами», — цитирует его агентство.
Во время заявления, прозвучавшего в ночь на 11 мая, Владимир Путин назвал посетивших Москву для участия в празднования Дня Победы лидеров людьми, которые руководствуются не только служебным положением, но и личными принципами, а также готовностью их отстаивать. Глава РФ напомнил, что гостей безуспешно пытались запугать перед 9 Мая.