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Регион
11 мая, 10:20

Додик рассказал, когда пригласит Путина посетить Баня-Луку

Додик хочет пригласить Путина в Баня-Луку, когда позволит международная ситуация

Милорад Додик и Владимир Путин в Кремле 9 Мая. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Милорад Додик и Владимир Путин в Кремле 9 Мая. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что, в ответ на приглашение посетить Парад Победы в Москве, позовёт главу России Владимира в Баня-Луку, как только будет позволять международная обстановка. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Я ранее приглашал Владимира Владимировича Путина посетить Республику Сербскую, Баня-Луку. Но все мы прекрасно знаем обстановку, в которой сейчас находится мир. Республика Сербская окружена странами Евросоюза и НАТО. Конечно, когда глобально ситуация изменится, мы с удовольствием вернёмся к этому вопросу и пригласим его. Но сейчас мы должны быть реалистами»,цитирует его агентство.

Путин поблагодарил иностранных лидеров за участие в праздновании юбилея Победы
Путин поблагодарил иностранных лидеров за участие в праздновании юбилея Победы

Во время заявления, прозвучавшего в ночь на 11 мая, Владимир Путин назвал посетивших Москву для участия в празднования Дня Победы лидеров людьми, которые руководствуются не только служебным положением, но и личными принципами, а также готовностью их отстаивать. Глава РФ напомнил, что гостей безуспешно пытались запугать перед 9 Мая.

Юрий Лысенко
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