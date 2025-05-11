Две пожилые женщины пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Курской области

Несмотря на объявленное Россией перемирие, 10 мая ВСУ атаковали село Гуево Суджанского района Курской области с помощью дронов. В то время из населённого пункта эвакуировали трёх местных жительниц. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки ранения получили две женщины 1949-го и 1950-го годов рождения. С осколочными ранениями, резаными ранами их доставили в Курскую областную больницу. Слава Богу, их жизни ничего не угрожает!» — написал он у себя в телеграм-канале.

По словам Хинштейна, ещё одна женщина не пострадала: после осмотра её забрали родственники.