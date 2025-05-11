Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 11:25

Две пожилые женщины пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Несмотря на объявленное Россией перемирие, 10 мая ВСУ атаковали село Гуево Суджанского района Курской области с помощью дронов. В то время из населённого пункта эвакуировали трёх местных жительниц. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки ранения получили две женщины 1949-го и 1950-го годов рождения. С осколочными ранениями, резаными ранами их доставили в Курскую областную больницу. Слава Богу, их жизни ничего не угрожает!» — написал он у себя в телеграм-канале.

По словам Хинштейна, ещё одна женщина не пострадала: после осмотра её забрали родственники.

ВСУ под прикрытием перемирия пять раз пытались прорвать границу России
ВСУ под прикрытием перемирия пять раз пытались прорвать границу России

Напомним, с 8 по 10 мая в зоне специальной военной операции было объявлено временное прекращение огня. Однако как заявил глава РФ Владимир Путин, украинские вооружённые формирования неоднократно нарушали условия перемирия. В настоящее время режим прекращения огня завершён, и подразделения Вооружённых Сил РФ продолжают выполнение поставленных задач.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar