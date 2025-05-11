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Регион
11 мая, 12:06

Путин и Эрдоган обсудили переговоры по Украине и двустороннее сотрудничество

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

В ходе телефонного разговора президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган детально обсудили инициативу российской стороны о возобновлении прямых переговоров с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер предложил провести встречу в Стамбуле, начиная с 15 мая. Эрдоган выразил полную поддержку этой инициативе, подтвердив готовность Турции предоставить площадку для переговоров и оказать всестороннее содействие в их организации.

Кроме того, Путин поделился с турецким коллегой впечатлениями от прошедших в Москве мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также рассказал о своих недавних международных контактах.

В конце беседы оба лидера отметили взаимную заинтересованность в углублении торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов в энергетической сфере.

Эрдоган вызвался организовать переговоры по Украине в этот «исторический момент»
Эрдоган вызвался организовать переговоры по Украине в этот «исторический момент»

Напомним, Путин и Эрдоган срочно созвонились для обсуждения переговоров с Украиной. Эрдоган заявил, что по вопросам урегулирования украинского кризиса появилось «окно возможностей» для достижения мира. Кроме того, в администрации турецкого лидера сообщили о его готовности принять в Стамбуле делегации России и Украины.

Александра Мышляева
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