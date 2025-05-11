«Пусть выискивают»: В Кремле заметили поиск немцами послания в документалке о Путине

Документальный фильм про президента РФ Владимира Путина, который вышел к 25-летию его первой инаугурации, получился достойным и блестящим. Ленту даже начали изучать на Западет, пытаясь увидеть в ней скрытый смысл. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию немецкого издания Bild, где Путина сравнили с Александром III, чей портрет появился в одном из кадров фильма.

«Блестящий фильм, который будут смотреть и пересматривать. А дело Bild и иже с ними — выискивать в этих фильмах послания для себя. Пусть выискивают», — поделился Песков с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.