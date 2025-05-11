В Белоруссии поезд со 150 пассажирами врезался в трактор
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В Брестской области Белоруссии произошло столкновение железнодорожного состава с сельскохозяйственной техникой. Пассажирский поезд по дороге из Бреста в Гомель снёс трактор, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.
Инцидент случился на перегоне Кобрин — Городец. На железнодорожном переезде в момент происшествия работала световая и звуковая сигнализация, однако дежурного работника на месте не было.
Трактор с ковшом зацепил второй и третий вагоны поезда. На борту состава находился 151 пассажир. К счастью, никто из них не пострадал. В результате удара была повреждена только обшивка вагонов. Поезд отправился далее по маршруту с задержкой.
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