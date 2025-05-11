Аналитический ресурс Deep State сообщил о крайне неудачной попытке контратаки подразделений 100-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ в районе города Торецк (Дзержинск). Украинское командование, по оценке экспертов, допустило целый ряд роковых ошибок.

Контратака под Торецком принесла ВСУ огромное количество потерь, а ВС РФ, напротив, получили тактическое преимущество. Среди ошибок руководства украинской армии эксперты выделили:

Массовое применение техники, которая просто быстро двигалась колонной, позволив российским операторам дронов устроить «сафари»;

Недостаточный расчёт необходимых ресурсов, в частности, острую нехватку артиллерийской поддержки, без которой манёвры пехоты и техники оказались неэффективными;

Отсутствие чёткого запасного плана на случай непредвиденных обстоятельств, что привело к хаосу на поле боя и невозможности адекватно оценить ситуацию.

«В Сети пытаются подать эти события как «успешные», но во времена информационной эры подобного заголовками не скроешь, а павших бойцов, отдавших за эту нелепость свою жизнь, не вернёшь», – заключили аналитики.