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Регион
11 мая, 12:56

Аналитики разобрали роковые ошибки ВСУ во время «нелепого сафари» под Торецком

DS: Во время контратаки под Торецком ВСУ не продумали запасной план

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Dmytro Larin

Аналитический ресурс Deep State сообщил о крайне неудачной попытке контратаки подразделений 100-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ в районе города Торецк (Дзержинск). Украинское командование, по оценке экспертов, допустило целый ряд роковых ошибок.

Контратака под Торецком принесла ВСУ огромное количество потерь, а ВС РФ, напротив, получили тактическое преимущество. Среди ошибок руководства украинской армии эксперты выделили:

  • Массовое применение техники, которая просто быстро двигалась колонной, позволив российским операторам дронов устроить «сафари»;
  • Недостаточный расчёт необходимых ресурсов, в частности, острую нехватку артиллерийской поддержки, без которой манёвры пехоты и техники оказались неэффективными;
  • Отсутствие чёткого запасного плана на случай непредвиденных обстоятельств, что привело к хаосу на поле боя и невозможности адекватно оценить ситуацию.

«В Сети пытаются подать эти события как «успешные», но во времена информационной эры подобного заголовками не скроешь, а павших бойцов, отдавших за эту нелепость свою жизнь, не вернёшь», – заключили аналитики.

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Ранее власти Донецкой Народной Республики рассказали, что российским солдатам удалось прорвать оборону ВСУ между населёнными пунктами Мирноград и Дзержинск. Укрепления там были довольно серьёзные, поскольку этот район Киев использовал для обстрелов Донецка.

Владимир Озеров
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