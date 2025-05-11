Украинские военные издевались над психически нездоровой женщиной, поступившей на службу в их подразделение, а когда она им надоела, то отправили прямиком под российский огонь на передовую. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Станислав Кучерявый в видео Минобороны РФ.

«У нас в лагере была женщина психически нездоровая. Над ней все издевались, её все [били], обзывали и унижали. Она им всем [надоела] и её кинули на штурм, как мясо в посадку», — пояснил пленный.

Он добавил, что военкомы на Украине часто хватают людей с психическими отклонениями и отправляют на фронт, потому что такие новобранцы не понимают, что происходит и не могут дать никакого отпора. По словам Кучерявого, никто в командовании ВСУ не смотрит ни на какие медицинские справки, всех гонят на передовую. Он также рассказал, что украинских бойцов хорошо обрабатывают, запугивая и угрожая, чтобы никто не пытался сдаться в плен или дезертировать.

И всё же Кучерявому повезло. Когда погиб командир его группы, то бойцы просто не смогли выбраться из окружения. Российские военные, по его словам, подошли, вытащили их и предложили сдаться. Кучерявый тут же отбросил автомат. Он признался, что выжил только благодаря русским: ему обработали раны, накормили и напоили.

«Сразу сделали мне перевязку, воду давали, кормили. Я сдался в плен, я живой благодаря русским», — подчеркнул пленный.