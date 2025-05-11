На Кубани мемориал героям ВОВ отремонтировали скотчем

В Усть-Лабинском районе Кубани местные власти использовали скотч для ремонта мемориального комплекса в станице Кирпильской. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал «Жесть Краснодара и Края». Данный случай привлёк внимание правоохранительных органов. Как отмечает СК РФ, ведомство начало процессуальную проверку по этому факту.

В Краснодарском крае военный мемориал отремонтировали скотчем. Видео © Telegram / Жесть Краснодара и Края

«Лакокрасочное покрытие мемориала повреждено, на облицовочной плитке образовались трещины, частично обрушившиеся элементы прикреплены к фасаду строительной клейкой лентой. При этом меры к организации ремонтных работ не принимаются»‎, — говорится в сообщении ведомства.

В администрации Кирпильского поселения сообщили, что капитальный ремонт мемориального комплекса последний раз осуществлялся в 2020 году, но уже через год стали заметны повреждения. Когда подрядчик отказался устранять дефекты в рамках гарантийных обязательств, местные жители обратились в суд и добились положительного решения. Однако к моменту вынесения вердикта ответчик отправился на специальную военную операцию.

Представители местной власти пояснили, что за это время несколько раз проводили ремонт памятника, а использование армирующей ленты носит временный характер — это мера для защиты швов от разрушения во время осадков. В администрации гарантировали, что в ближайшее время полностью восстановят мемориал героям, павшим за свободу Родины.