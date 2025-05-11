«А кто бы не купил?» Житель Уфы подтянул за базар магазин, обещавший ему телевизор за 500 рублей

Житель Уфы Азат одержал победу в многолетнем судебном процессе против магазина, добившись через Верховный суд Башкирии права получить оплаченный телевизор LG по первоначальной цене в 480 рублей. Эта сумма оказалась в 100 раз ниже рыночной стоимости техники. О ситуации пишет телеграм-канал «Честный репортаж».

«Была такая мысль, что слишком дёшево, но с другой стороны — мне выставили предложение на официальном сайте. Как было не согласиться с такой ценой? Я думаю, что здесь любой любитель нажал бы кнопку «купить», потому что купить телевизор за 500 рублей — это очень даже шикарно», — рассказал Азат телеграм-каналу.

Конфликт начался в 2023 году, когда покупатель приобрёл телевизор по акции на маркетплейсе, но вместо товара получил предложение о возврате денег. Несмотря на поражение в апелляционном и кассационном судах, где поддержали позицию магазина, настойчивый уфимец продолжил борьбу.

Верховный суд республики занял принципиальную позицию, постановив, что продавец обязан исполнить свои обязательства и передать товар по заявленной при покупке цене. Это решение стало важным прецедентом, подтверждающим право потребителя на получение товара по акционной цене, даже если она существенно отличается от рыночной.