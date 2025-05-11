Ветеран ВОВ Иван Жучков рассмешил Путина после Парада Победы

Участник Великой Отечественной войны, полковник Иван Жучков в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 1» поделился забавным эпизодом из общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Ветеран наблюдал за праздничным парадом 9 Мая с главной трибуны Красной площади рядом с российским лидером.

После торжественного мероприятия ему представилась возможность побеседовать с главой государства. Когда Путин поинтересовался самочувствием и делами фронтовика, ветеран ответил остроумной шуткой, которая рассмешила президента.

«Путин спрашивал, как дела и здоровье. А я говорю: здоровья, как и денег, много не бывает. Он засмеялся», — рассказал Жучков.