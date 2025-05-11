Ветеран ВОВ Иван Жучков рассмешил Путина после Парада Победы
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Участник Великой Отечественной войны, полковник Иван Жучков в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 1» поделился забавным эпизодом из общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Ветеран наблюдал за праздничным парадом 9 Мая с главной трибуны Красной площади рядом с российским лидером.
После торжественного мероприятия ему представилась возможность побеседовать с главой государства. Когда Путин поинтересовался самочувствием и делами фронтовика, ветеран ответил остроумной шуткой, которая рассмешила президента.
«Путин спрашивал, как дела и здоровье. А я говорю: здоровья, как и денег, много не бывает. Он засмеялся», — рассказал Жучков.
Ранее ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом на Параде Победы. Как отметил военный, глава государства дважды пожал ему руку и обнял — первый раз во время самого парада, а затем уже после его окончания.