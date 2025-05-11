Пятилетняя девочка пострадала во время атаки ВСУ в Курской области

«У ребёнка осколочные ранения спины и ноги, но, слава Богу, её жизни и здоровью ничего не угрожает! Родители, которые также находились в машине, не пострадали. Врио министра здравоохранения Курской области связалась с брянскими коллегами, за девочкой установлен уход. Ситуацию держим на постоянном контроле», — написал он у себя в телеграм-канале.