Пятилетняя девочка пострадала во время атаки ВСУ в Курской области
В Хомутовском районе Курской области ВСУ атаковали гражданскую машину. В результате нападения пострадала пятилетняя девочка. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
«У ребёнка осколочные ранения спины и ноги, но, слава Богу, её жизни и здоровью ничего не угрожает! Родители, которые также находились в машине, не пострадали. Врио министра здравоохранения Курской области связалась с брянскими коллегами, за девочкой установлен уход. Ситуацию держим на постоянном контроле», — написал он у себя в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по населённому пункту Гуево в Суджанском районе Курской области. Атака произошла в момент эвакуации гражданского населения — под обстрел попали три местные жительницы. В результате инцидента две женщины получили ранения различной степени тяжести.
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