«Твои кроссовки 44 размера навевают на нас с мамой грусть»: Сергей Жуков поздравил сына с 15-летием

Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков с трепетом поздравил сына с пятнадцатилетием в социальных сетях. Он погрузился в воспоминания и поделился трогательным снимком с Энджелом, сопроводив его тёплым родительским признанием.

«Сыночек, тебе сегодня 15. Ты ещё так молод и так наивен, но твои кроссовки 44 размера, почему-то навевают на нас с мамой грусть. Добрую и тёплую. Ты так вырос, родной, но помни, что для нас с мамочкой — ты всегда малыш», — написал певец.

Энджел — старший сын Сергея Жукова, рождённый в браке с Региной Бурд. В семье также есть ещё трое детей: Ника, Мирон и Эван.