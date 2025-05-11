Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 19:22

«Твои кроссовки 44 размера навевают на нас с мамой грусть»: Сергей Жуков поздравил сына с 15-летием

Певец Сергей Жуков поздравил старшего сына с 15-летием, растрогав подписчиков

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sezhukov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sezhukov

Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков с трепетом поздравил сына с пятнадцатилетием в социальных сетях. Он погрузился в воспоминания и поделился трогательным снимком с Энджелом, сопроводив его тёплым родительским признанием.

«Сыночек, тебе сегодня 15. Ты ещё так молод и так наивен, но твои кроссовки 44 размера, почему-то навевают на нас с мамой грусть. Добрую и тёплую. Ты так вырос, родной, но помни, что для нас с мамочкой — ты всегда малыш», — написал певец.

Энджел — старший сын Сергея Жукова, рождённый в браке с Региной Бурд. В семье также есть ещё трое детей: Ника, Мирон и Эван.

Сергей Жуков поздравил Овечкина с мировым рекордом новым клипом с его любимой песней
Сергей Жуков поздравил Овечкина с мировым рекордом новым клипом с его любимой песней

Сергей Жуков считает, что быть родителем — это не просто обязанность, а настоящая работа. Он признаётся, что воспитание детей требует от него много сил и терпения. Певец говорит, что его часто пытаются использовать в своих целях и манипулировать им. В семье артиста и его жены Регины Бурд пятеро детей. Они стараются поддерживать гармоничные отношения и избегать конфликтов. У них не принято ругаться и оскорблять друг друга, особенно в присутствии детей.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Сергей Жуков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar