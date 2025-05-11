«Твои кроссовки 44 размера навевают на нас с мамой грусть»: Сергей Жуков поздравил сына с 15-летием
Певец Сергей Жуков поздравил старшего сына с 15-летием, растрогав подписчиков
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Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков с трепетом поздравил сына с пятнадцатилетием в социальных сетях. Он погрузился в воспоминания и поделился трогательным снимком с Энджелом, сопроводив его тёплым родительским признанием.
«Сыночек, тебе сегодня 15. Ты ещё так молод и так наивен, но твои кроссовки 44 размера, почему-то навевают на нас с мамой грусть. Добрую и тёплую. Ты так вырос, родной, но помни, что для нас с мамочкой — ты всегда малыш», — написал певец.
Энджел — старший сын Сергея Жукова, рождённый в браке с Региной Бурд. В семье также есть ещё трое детей: Ника, Мирон и Эван.
Сергей Жуков считает, что быть родителем — это не просто обязанность, а настоящая работа. Он признаётся, что воспитание детей требует от него много сил и терпения. Певец говорит, что его часто пытаются использовать в своих целях и манипулировать им. В семье артиста и его жены Регины Бурд пятеро детей. Они стараются поддерживать гармоничные отношения и избегать конфликтов. У них не принято ругаться и оскорблять друг друга, особенно в присутствии детей.