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Регион
7 апреля, 09:08

Сергей Жуков поздравил Овечкина с мировым рекордом новым клипом с его любимой песней

НМГ и певец Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом новым клипом

Телеканалы, входящие в холдинг «Национальная Медиа Группа», вместе с лидером группы «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым поздравили Александра Овечкина с установлением нового мирового рекорда. Поздравление от музыканта было оформлено в виде клипа на любимую песню российского хоккеиста — «18 мне уже», для которой был написан новый текст. В создании клипа приняли участие спортсмены из КХЛ и МХЛ, а также актёры популярного сериала «Молодёжка».

Поздравление Овечкина от телеканалов и лидера «Руки Вверх!». Видео © Предоставлено Life.ru

Сергей Жуков подчеркнул, что он, как и многие россияне, с волнением следил за успехами Овечкина и ждал этого рекорда. Он назвал хоккеиста не только легендой спорта, но и надёжным другом, готовым всегда прийти на помощь.

«Никогда не забуду, какой сюрприз он устроил мне на концерте в «Лужниках», когда вдруг вышел на сцену во время исполнения финальной песни «Крошка моя» и спел со мной. А ещё он изумительный артист, и я в любой момент готов взяться за его продюсирование», — отметил Жуков.

В съёмках на «ВТБ Арене» участвовал и первый тренер Овечкина Александр Филиппов, а также другие игроки клуба «Легенды хоккея», в том числе Данис Зарипов, Алексей Морозов, Александр Семин, Валерий Белов, Александр Харитонов, Алексей Сопин.

«Вашингтон» опубликовал двухчасовое видео с нарезкой всех 895 голов Овечкина
«Вашингтон» опубликовал двухчасовое видео с нарезкой всех 895 голов Овечкина

Напомним, 6 апреля Овечкин вошёл в историю НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Во втором периоде матча против «Нью-Йорк Айлендерс» капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил свою 895-ю шайбу. В своей речи Овечкин выразил фанатам, в том числе россиянам, слова поддержки. Поздравления форварду адресовали десятки мировых звёзд. Также спортсмена поздравил и президент России Владимир Путин.

Обложка ©

Предоставлено Life.ru

Наталья Демьянова
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