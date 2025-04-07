Сергей Жуков поздравил Овечкина с мировым рекордом новым клипом с его любимой песней

Телеканалы, входящие в холдинг «Национальная Медиа Группа», вместе с лидером группы «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым поздравили Александра Овечкина с установлением нового мирового рекорда. Поздравление от музыканта было оформлено в виде клипа на любимую песню российского хоккеиста — «18 мне уже», для которой был написан новый текст. В создании клипа приняли участие спортсмены из КХЛ и МХЛ, а также актёры популярного сериала «Молодёжка».

Поздравление Овечкина от телеканалов и лидера «Руки Вверх!». Видео © Предоставлено Life.ru

Сергей Жуков подчеркнул, что он, как и многие россияне, с волнением следил за успехами Овечкина и ждал этого рекорда. Он назвал хоккеиста не только легендой спорта, но и надёжным другом, готовым всегда прийти на помощь.

«Никогда не забуду, какой сюрприз он устроил мне на концерте в «Лужниках», когда вдруг вышел на сцену во время исполнения финальной песни «Крошка моя» и спел со мной. А ещё он изумительный артист, и я в любой момент готов взяться за его продюсирование», — отметил Жуков.