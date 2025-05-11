Глава фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен подвергла критике позицию президента Эмманюэля Макрона по украинскому кризису. По её оценке, уклончивая позиция французского лидера в международных делах свидетельствует о подготовке к возможному военному противостоянию.

«Я не знаю, хочет ли Макрон мира. У меня создаётся впечатление, что он готовится к войне, учитывая неопределённость в его поведении. Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения этой страшной войны», — сказала политик, фрагмент выступления которой транслировал телеканал BFMTV.

В ходе беседы с итальянским изданием Corriere della Sera французский политик подвергла резкой критике инициативу Макрона по созданию так называемой «коалиции желающих», представители которой сопровождали его во время визита в Киев 10 мая. Ле Пен выразила убеждение, что французский президент сознательно создаёт образ «воителя», вместо того чтобы использовать дипломатические возможности Франции для мирного урегулирования.

Комментируя миротворческие инициативы американского лидера Дональда Трампа, глава «Национального объединения» отметила, что в отличие от Макрона, он хотя бы демонстрировал готовность к поиску мирных решений. Особое недовольство она высказала в адрес Европейской комиссии, обвинив наднациональные структуры ЕС в систематическом ограничении суверенитета государств-членов под предлогом необходимости военного усиления в условиях украинского кризиса.