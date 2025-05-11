МВД предупредило россиян о мошенничестве в рабочих чатах

В МВД России сообщили о новой схеме мошенничества, использующей фейковые рабочие чаты. Аферисты создают поддельные чаты, имитирующие рабочие или тематические группы, чтобы обманывать россиян.

Как пояснили в пресс-службе, злоумышленники добавляют потенциальную жертву в такой чат, представляясь, например, работодателем. «Коллеги» в чате склоняют пользователя к выполнению определённых процедур, направленных на получение доступа к личным данным. Важно отметить, что в таком «официальном» чате может не быть ни одного настоящего человека.

«Мошенники используют данный приём в схемах, направленных на получение кодов авторизации от госпортала, или в схемах, связанных с фэйковым трудоустройством», — подчеркнули в МВД.

Цель аферистов — убедить человека пройти «проверку» личности, перейти по фишинговой ссылке или другим способом передать им личные данные. В ведомстве перечислили признаки, по которым можно распознать поддельный чат: отсутствие знакомых участников, неестественно постановочные сообщения и небольшое количество участников, якобы успешно прошедших необходимую «операцию».