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Регион
11 мая, 19:15

МВД предупредило россиян о мошенничестве в рабочих чатах

МВД. Фото © Life.ru

МВД. Фото © Life.ru

В МВД России сообщили о новой схеме мошенничества, использующей фейковые рабочие чаты. Аферисты создают поддельные чаты, имитирующие рабочие или тематические группы, чтобы обманывать россиян.

Как пояснили в пресс-службе, злоумышленники добавляют потенциальную жертву в такой чат, представляясь, например, работодателем. «Коллеги» в чате склоняют пользователя к выполнению определённых процедур, направленных на получение доступа к личным данным. Важно отметить, что в таком «официальном» чате может не быть ни одного настоящего человека.

«Мошенники используют данный приём в схемах, направленных на получение кодов авторизации от госпортала, или в схемах, связанных с фэйковым трудоустройством», — подчеркнули в МВД.

Цель аферистов — убедить человека пройти «проверку» личности, перейти по фишинговой ссылке или другим способом передать им личные данные. В ведомстве перечислили признаки, по которым можно распознать поддельный чат: отсутствие знакомых участников, неестественно постановочные сообщения и небольшое количество участников, якобы успешно прошедших необходимую «операцию».

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Ранее Алла Храпунова, руководитель платформы «Мошеловка», обратила внимание на то, что злоумышленники собирают любые сведения, полученные в ходе разговора, чтобы использовать их в своих будущих мошеннических схемах. Храпунова рекомендует незамедлительно прекратить общение с аферистами, поскольку они могут записывать ваш голос и манеру речи, которые впоследствии могут быть использованы для создания убедительных фальшивок.

Анастасия Никонорова
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