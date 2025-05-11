Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Горловку
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Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Горловки. Об этом заявил глава администрации Иван Приходько.
«В результате украинской вооружённой агрессии погиб мирный житель Горловки», — написал он в своём телеграм-канале, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее Life.ru сообщал, что в Хомутовском районе Курской области вооружённые силы Украины совершили атаку на гражданский автомобиль. В результате нападения пострадала пятилетняя девочка. Сейчас она в больнице.