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Регион
11 мая, 17:37

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Горловку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno

Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Горловки. Об этом заявил глава администрации Иван Приходько.

«В результате украинской вооружённой агрессии погиб мирный житель Горловки», — написал он в своём телеграм-канале, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Две пожилые женщины пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Курской области
Две пожилые женщины пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Курской области

Ранее Life.ru сообщал, что в Хомутовском районе Курской области вооружённые силы Украины совершили атаку на гражданский автомобиль. В результате нападения пострадала пятилетняя девочка. Сейчас она в больнице.

Александра Мышляева
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