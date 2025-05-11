Reuters: США и Китай договорились о сокращении торгового дефицита
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По итогам двухдневных переговоров в Женеве США и КНР договорились о сокращении торгового дефицита. Подробности соглашения будут обнародованы 12 мая, пишет Reuters, ссылаясь на представителей делегации Штатов.
«Торговый представитель США Джеймисон Грир, который участвовал в переговорах с [министром финансов США Скоттом] Бессентом, вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном и двумя китайскими заместителями министров, охарактеризовал итоги переговоров как «соглашение, достигнутое с нашими китайскими партнёрами», которое поможет сократить дефицит торгового баланса США в размере $1,2 трлн», — сказано в материале агентства.
Ранее ход американо-китайских переговоров в Швейцарии прокомментировал глава США Дональд Трамп. Хозяин Белого дома назвал встречу «очень хорошей» и объявил о «полной перезагрузке отношений в дружелюбной и конструктивной манере».