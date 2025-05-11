Reuters: США и Китай договорились о сокращении торгового дефицита

По итогам двухдневных переговоров в Женеве США и КНР договорились о сокращении торгового дефицита. Подробности соглашения будут обнародованы 12 мая, пишет Reuters, ссылаясь на представителей делегации Штатов.

«Торговый представитель США Джеймисон Грир, который участвовал в переговорах с [министром финансов США Скоттом] Бессентом, вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном и двумя китайскими заместителями министров, охарактеризовал итоги переговоров как «соглашение, достигнутое с нашими китайскими партнёрами», которое поможет сократить дефицит торгового баланса США в размере $1,2 трлн», — сказано в материале агентства.