«Выезжать только на зимней резине»: С понедельника в Москве ожидаются заморозки

Департамент транспорта Москвы настоятельно советует жителям столицы выезжать только на зимней резине или воспользоваться общественным транспортом 12 мая. Это связано с ожидаемыми заморозками.

«ЦОДД: По прогнозам синоптиков в Москве ожидаются заморозки — завтра с утра рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт», — отмечает пресс-служба Дептранса.

Также ведомство напоминает о необходимости проявить повышенное внимание на подъёмах и спусках с мостов и эстакад. Там посоветовали соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, а также не отвлекаться на телефон во время вождения.