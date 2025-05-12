«Выезжать только на зимней резине»: С понедельника в Москве ожидаются заморозки
Дептранс: Москвичам советуют выезжать на зимней резине из-за заморозков 12 мая
Москвичей предупреждают о заморозках 12 мая. Обложка © Life.ru
Департамент транспорта Москвы настоятельно советует жителям столицы выезжать только на зимней резине или воспользоваться общественным транспортом 12 мая. Это связано с ожидаемыми заморозками.
«ЦОДД: По прогнозам синоптиков в Москве ожидаются заморозки — завтра с утра рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт», — отмечает пресс-служба Дептранса.
Также ведомство напоминает о необходимости проявить повышенное внимание на подъёмах и спусках с мостов и эстакад. Там посоветовали соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, а также не отвлекаться на телефон во время вождения.
Ранее Life.ru писал, что Москву завалит снегом с 12 по 15 мая. Как минимум до четверга погода в столичном регионе будет напоминать осеннюю. Ждать по-настоящему летней погоды до июня вряд ли придётся, весенний холод не собирается сдавать позиции.