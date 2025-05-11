ХАМАС объявил о намерении освободить заложника с гражданством США

Палестинское движение ХАМАС сообщило о планах освободить израильского заложника Идена Александра, обладающего двойным гражданством, включая американское.

«ХАМАС по итогам консультаций с американской администрацией решил продемонстрировать позитивный настрой и отпустить заложника Идена Александра», – сообщили представители движения в соцсетях.

В ХАМАС подчеркнули, что решение об освобождении израильтянина с гражданством США было принято после переговоров с Вашингтоном. По данным источника The Times of Israel, это может случиться уже 12 мая. В движении увязали освобождение заложника с усилиями по прекращению огня в секторе Газа и обеспечению гуманитарного доступа в анклав.

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила, что получила уведомление от США о готовности ХАМАС в качестве жеста доброй воли освободить одного из удерживаемых в Газе заложников.