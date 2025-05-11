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11 мая, 20:42

Гол Даку на последней минуте принёс «Рубину» победу над «Ростовом» в РПЛ

Казанский «Рубин» одержал победу над «Ростовом». Обложка © Пресс-служба ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» одержал победу над «Ростовом». Обложка © Пресс-служба ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» одержал победу над «Ростовом» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча на «Казань Арене» завершилась со счётом 1:0 благодаря точному удару Мирлинда Даку на последней минуте матча.

Перед началом игры состоялись памятные мероприятия: футболисты приняли участие в акции «Бессмертный полк», почтили память павших минутой молчания, а на 80-й минуте матча в честь 80-летия Победы стадион объединился в пении легендарной «Катюши».

Эта победа позволила «Рубину» (42 очка) закрепиться на седьмой строчке турнирной таблицы, в то время как «Ростов» (38 очков) остаётся на восьмом месте.

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В другом матче тура московское «Динамо» в напряжённом дерби переиграло «Спартак» со счётом 2:0 благодаря голам Карраскаля с пенальти и Глебова. Этот результат поднял бело-голубых на четвёртую позицию в чемпионате.

Артём Гапоненко
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