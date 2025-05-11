Израиль начал наносить удары по трём портам Йемена в Эль-Ходейде

Израиль начал наносить авиаудары по трём портам в Йемене, находящимся в Эль-Ходейде. Удары пришлись на порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф, которые находятся на берегу Красного моря и контролируются хуситами.

Об этом сообщает саудовский телеканал Al Arabiya, ссылаясь на свои источники. Правительство хуситов также подтвердило, что израильские атаки затронули их территорию.