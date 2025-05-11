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11 мая, 20:18

Израиль начал наносить удары по трём портам Йемена в Эль-Ходейде

Израиль нанёс удары по портам Йемена. Обложка © Freepik / stockgiu

Израиль нанёс удары по портам Йемена. Обложка © Freepik / stockgiu

Израиль начал наносить авиаудары по трём портам в Йемене, находящимся в Эль-Ходейде. Удары пришлись на порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф, которые находятся на берегу Красного моря и контролируются хуситами.

Об этом сообщает саудовский телеканал Al Arabiya, ссылаясь на свои источники. Правительство хуситов также подтвердило, что израильские атаки затронули их территорию.

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Напомним, ранее армия Израиля настоятельно призвала людей покинуть порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф. Официальный представитель ЦАХАЛ отметил, что хуситы из движения «Ансар Аллах» используют данные объекты для своей террористической деятельности.

Лия Мурадьян
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