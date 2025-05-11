Израиль начал наносить удары по трём портам Йемена в Эль-Ходейде
Израиль нанёс удары по портам Йемена. Обложка © Freepik / stockgiu
Израиль начал наносить авиаудары по трём портам в Йемене, находящимся в Эль-Ходейде. Удары пришлись на порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф, которые находятся на берегу Красного моря и контролируются хуситами.
Об этом сообщает саудовский телеканал Al Arabiya, ссылаясь на свои источники. Правительство хуситов также подтвердило, что израильские атаки затронули их территорию.
Напомним, ранее армия Израиля настоятельно призвала людей покинуть порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф. Официальный представитель ЦАХАЛ отметил, что хуситы из движения «Ансар Аллах» используют данные объекты для своей террористической деятельности.