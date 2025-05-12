Бастрыкин приказал возбудить дело за осквернение «Бронзового солдата» в Эстонии

В Эстонии осквернили «Бронзового солдата» — монумент советским воинам, освободившим Таллин от фашистских войск. Местные вандалы изуродовали памятник белой краской и нанесли на него надписи на эстонском языке. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту этого преступления.

В то же время в Латвии возбудили 67 уголовных дел за цветы и песни на День Победы. Местные полицейские чиновники подчеркнули, что в этом году горожане уже не пытались собираться у памятника освободителям Риги. При этом за попытку возложить цветы к монументу в стране предусмотрены штрафы.