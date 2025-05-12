Бастрыкин приказал возбудить дело за осквернение «Бронзового солдата» в Эстонии
Памятник Воину-освободителю Таллина. Обложка © Х / mazzenilsson
В Эстонии осквернили «Бронзового солдата» — монумент советским воинам, освободившим Таллин от фашистских войск. Местные вандалы изуродовали памятник белой краской и нанесли на него надписи на эстонском языке. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту этого преступления.
«Глава СК России поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», – заявили в СК.
Следователи совместно с российскими дипломатами намерены установить личности всех причастных к акту вандализма и привлечь их к ответственности.
В то же время в Латвии возбудили 67 уголовных дел за цветы и песни на День Победы. Местные полицейские чиновники подчеркнули, что в этом году горожане уже не пытались собираться у памятника освободителям Риги. При этом за попытку возложить цветы к монументу в стране предусмотрены штрафы.