Неизвестный напал на журналистку телеканала «78» во время съёмок

Журналистка телеканала «78» подверглась нападению неизвестного мужчины во время съёмок сюжета о пострадавшем от взрыва петарды 18-летнем молодом человеке. Инцидент произошёл в парадной дома, где корреспондентка опрашивала местных жителей. Агрессивно настроенный мужчина сначала ударил девушку, повалил на землю, а затем попытался задушить.