Неизвестный напал на журналистку телеканала «78» во время съёмок
Предполагаемый злоумышленник. Обложка © 78.ru
Журналистка телеканала «78» подверглась нападению неизвестного мужчины во время съёмок сюжета о пострадавшем от взрыва петарды 18-летнем молодом человеке. Инцидент произошёл в парадной дома, где корреспондентка опрашивала местных жителей. Агрессивно настроенный мужчина сначала ударил девушку, повалил на землю, а затем попытался задушить.
Свидетели происшествия, общаясь с корреспондентами 78.ru, подтвердили факт нападения, однако не смогли идентифицировать злоумышленника. Пострадавшая журналистка уже обратилась в правоохранительные органы и написала заявление.
Ранее в Санкт-Петербурге двое мужчин напали на продавца с ножом из-за спора о бутылке водки. Полиции удалось оперативно задержать подозреваемых.