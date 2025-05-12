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12 мая, 00:10

Неизвестный напал на журналистку телеканала «78» во время съёмок

Предполагаемый злоумышленник. Обложка © 78.ru

Предполагаемый злоумышленник. Обложка © 78.ru

Журналистка телеканала «78» подверглась нападению неизвестного мужчины во время съёмок сюжета о пострадавшем от взрыва петарды 18-летнем молодом человеке. Инцидент произошёл в парадной дома, где корреспондентка опрашивала местных жителей. Агрессивно настроенный мужчина сначала ударил девушку, повалил на землю, а затем попытался задушить.

Свидетели происшествия, общаясь с корреспондентами 78.ru, подтвердили факт нападения, однако не смогли идентифицировать злоумышленника. Пострадавшая журналистка уже обратилась в правоохранительные органы и написала заявление.

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Артём Гапоненко
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