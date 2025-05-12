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Регион
11 мая, 23:56

В Китае указали на преимущества для Пекина от украинского конфликта

SCMP: Конфликт на Украине выгоден Китаю для продвижения интересов в Азии

Пекин. Обложка © Freepik / evening_tao

Пекин. Обложка © Freepik / evening_tao

Китай получает выгоду от конфликта на Украине. Боевые действия предоставляют Пекину возможность активнее развивать свои интересы в Азии. Об этом заявила гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

«Китай выигрывает стратегически, пока конфликт остаётся на территории Украины, а его партнёр — Россия — не проигрывает. Конфликт отвлекает внимание США от Индо-Тихоокеанского региона, предоставляя Китаю больше возможностей для продвижения своих интересов», — отмечается в статье.

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В сообщении также указано, что председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву не стал демонстрировать желание пересмотреть отношения с Россией. Это было бы выгодно Западу, который рассчитывает, что Китай окажет давление на Россию для начала переговоров по Украине.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подтвердил, что планирует посетить Китай с официальным визитом в сентябре 2025 горда. Российский лидер подчеркнул, что его поездка будет приурочена к торжествам по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией.

Лия Мурадьян
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