В Китае указали на преимущества для Пекина от украинского конфликта

Китай получает выгоду от конфликта на Украине. Боевые действия предоставляют Пекину возможность активнее развивать свои интересы в Азии. Об этом заявила гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

«Китай выигрывает стратегически, пока конфликт остаётся на территории Украины, а его партнёр — Россия — не проигрывает. Конфликт отвлекает внимание США от Индо-Тихоокеанского региона, предоставляя Китаю больше возможностей для продвижения своих интересов», — отмечается в статье.

В сообщении также указано, что председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву не стал демонстрировать желание пересмотреть отношения с Россией. Это было бы выгодно Западу, который рассчитывает, что Китай окажет давление на Россию для начала переговоров по Украине.