Президент Республики Сербской Додик назвал начало СВО оправданным решением
Милорад Додик. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Президент Республики Сербской Милорад Додик охарактеризовал начало специальной военной операции (СВО) как оправданное решение. Он считает, что угнетение русских со стороны киевских властей стало серьёзным поводом для этого.
«Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 миллионов человек или даже больше?» — отметил лидер Республики Сербской в интервью RT.
Додик подчеркнул, что президент России Владимир Путин проявил дальновидность, начав спецоперацию. Он указал на то, что поставки вооружений Украине западными странами нарушили минские соглашения, о чём говорила бывшая канцлер Германии Ангела Меркель. Это могло бы привести к войне на территории самой РФ. По его словам, 35 стран объединились против России, таким образом придав конфликту масштабы мировой войны.
Ранее президент Республики Сербской сообщил, что после Парада Победы в Москве он хочет пригласить Владимира Путина в Баня-Луку. Но сможет это сделать, когда позволит международная обстановка. По его словам, сейчас мы должны быть реалистами.