Президент Республики Сербской Милорад Додик охарактеризовал начало специальной военной операции (СВО) как оправданное решение. Он считает, что угнетение русских со стороны киевских властей стало серьёзным поводом для этого.

«Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 миллионов человек или даже больше?» — отметил лидер Республики Сербской в интервью RT.

Додик подчеркнул, что президент России Владимир Путин проявил дальновидность, начав спецоперацию. Он указал на то, что поставки вооружений Украине западными странами нарушили минские соглашения, о чём говорила бывшая канцлер Германии Ангела Меркель. Это могло бы привести к войне на территории самой РФ. По его словам, 35 стран объединились против России, таким образом придав конфликту масштабы мировой войны.