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8 мая, 11:00

Глава Республики Сербской Додик прибыл в Москву для участия в Параде Победы

Милорад Додик. Обложка © TACC / Cергей Бобылёв

Милорад Додик. Обложка © TACC / Cергей Бобылёв

Глава Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Москву для участия в торжествах, посвящённых 80-летию Победы. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Я здесь, чтобы отметить День Победы над фашизмом, это важное событие, я рад присутствовать на таком мероприятии», — отметил Додик.

Помимо участия в праздничных мероприятиях, у Додика в Москве запланирована встреча с патриархом Кириллом.

9 мая 2025 года в 10:00 на Красной площади в Москве начнётся Парад Победы. В масштабном мероприятии примут участие военнослужащие из 19 стран-партнёров. Москва уже принимает высоких гостей со всего мира. Среди них – лидеры государств, такие как председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Сербии Александр Вучич и многие другие.

Лукашенко прилетел в Москву на празднование Дня Победы
Лукашенко прилетел в Москву на празднование Дня Победы
Наталья Демьянова
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