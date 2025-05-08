Глава Республики Сербской Додик прибыл в Москву для участия в Параде Победы
Милорад Додик. Обложка © TACC / Cергей Бобылёв
Глава Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Москву для участия в торжествах, посвящённых 80-летию Победы. Об этом сообщила его пресс-служба.
«Я здесь, чтобы отметить День Победы над фашизмом, это важное событие, я рад присутствовать на таком мероприятии», — отметил Додик.
Помимо участия в праздничных мероприятиях, у Додика в Москве запланирована встреча с патриархом Кириллом.
9 мая 2025 года в 10:00 на Красной площади в Москве начнётся Парад Победы. В масштабном мероприятии примут участие военнослужащие из 19 стран-партнёров. Москва уже принимает высоких гостей со всего мира. Среди них – лидеры государств, такие как председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Сербии Александр Вучич и многие другие.