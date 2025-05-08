Глава Республики Сербской Додик прибыл в Москву для участия в Параде Победы

Глава Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Москву для участия в торжествах, посвящённых 80-летию Победы. Об этом сообщила его пресс-служба.



«Я здесь, чтобы отметить День Победы над фашизмом, это важное событие, я рад присутствовать на таком мероприятии», — отметил Додик.

Помимо участия в праздничных мероприятиях, у Додика в Москве запланирована встреча с патриархом Кириллом.

