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12 мая, 01:45

В городах Германии прошли массовые митинги за запрет партии АдГ

В Германии 11 мая прошли массовые митинги с требованием запретить партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Протесты охватили более 60 городов страны. Об этом сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

Одно из крупнейших мероприятий состоялось в Берлине у Бранденбургских ворот. По данным полиции, там собрались около четырёх тысяч человек, а организаторы называют цифру до 7,5 тысячи. Протестующие также вышли на улицы Мюнхена (примерно три тысячи участников), Эссена (около 2,5 тысячи) и других городов, включая Гамбург, Франкфурт и Кёльн.

Митинг против партии «Альтернатива для Германии» в Берлине. Видео © X / Manfred Matte

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Участники демонстраций требовали немедленно начать процедуру запрета партии. Организаторы утверждали, что АдГ представляет угрозу для демократических основ и прав человека. На плакатах можно было увидеть надписи «Расизм — не альтернатива», «Хватит фашизма», «Ненависть — не мнение».

Как сообщал Life.ru, партию «Альтернатива для Германии» признали «правоэкстремистской». Власти ФРГ обосновали это тем, что политическая сила якобы не уважает человеческую жизнь и придерживается экстремистской идеологии. Позже члены партии оспорили это решение в суде.

Обложка ©

X / Manfred Matte

Лия Мурадьян
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