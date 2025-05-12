В городах Германии прошли массовые митинги за запрет партии АдГ

В Германии 11 мая прошли массовые митинги с требованием запретить партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Протесты охватили более 60 городов страны. Об этом сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

Одно из крупнейших мероприятий состоялось в Берлине у Бранденбургских ворот. По данным полиции, там собрались около четырёх тысяч человек, а организаторы называют цифру до 7,5 тысячи. Протестующие также вышли на улицы Мюнхена (примерно три тысячи участников), Эссена (около 2,5 тысячи) и других городов, включая Гамбург, Франкфурт и Кёльн.

Митинг против партии «Альтернатива для Германии» в Берлине. Видео © X / Manfred Matte

Участники демонстраций требовали немедленно начать процедуру запрета партии. Организаторы утверждали, что АдГ представляет угрозу для демократических основ и прав человека. На плакатах можно было увидеть надписи «Расизм — не альтернатива», «Хватит фашизма», «Ненависть — не мнение».