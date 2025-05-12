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12 мая, 02:45

В Польше украинские активисты устроили провокации на День Победы

Myśl Polska: Провокации украинцев в Варшаве 9 мая вышли за рамки человечности

Варшава. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski

Варшава. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski

9 мая украинские активисты и их сторонники устроили в Варшаве шокирующие провокации, которые вышли за рамки человечности. Об этом рассказал редактор польского издания Myśl Polska. По данным издания, инциденты произошли на мемориальном кладбище советских воинов и у памятника солдатам Первой польской армии.

Демонстранты оскорбляли людей, пришедших возложить венки и цветы, а также пытались помешать людям и установили «непотребную» инсталляцию у входа на кладбище. Кроме того, активисты легли на землю и накрылись грязными простынями.

«В то, что я наблюдал в течение двух часов, просто невозможно поверить. <…> Люди возлагали венки и цветы, зажигали свечи и молились на кладбище, где покоятся более 21 000 человек, в их адрес слышались самые оскорбительные высказывания. Из громкоговорителей звучала громкая музыка, а для оскорбления пришедших на кладбище использовались мегафоны», — отметил автор статьи.

Редактор также указал, что полиция не вмешивалась в действия украинцев и их сторонников. Безопасность посетителей кладбища обеспечивали члены партии «Фронт».

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Одновременно с этим в Латвии возбудили 67 уголовных дел за цветы и песни в День Победы. Местные полицейские подчеркнули, что в этом году горожане не собирались у памятника освободителям Риги. Один человек попытался возложить цветы рядом с этим местом, за что получил штраф.

Лия Мурадьян
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