9 мая украинские активисты и их сторонники устроили в Варшаве шокирующие провокации, которые вышли за рамки человечности. Об этом рассказал редактор польского издания Myśl Polska. По данным издания, инциденты произошли на мемориальном кладбище советских воинов и у памятника солдатам Первой польской армии.

Демонстранты оскорбляли людей, пришедших возложить венки и цветы, а также пытались помешать людям и установили «непотребную» инсталляцию у входа на кладбище. Кроме того, активисты легли на землю и накрылись грязными простынями.

«В то, что я наблюдал в течение двух часов, просто невозможно поверить. <…> Люди возлагали венки и цветы, зажигали свечи и молились на кладбище, где покоятся более 21 000 человек, в их адрес слышались самые оскорбительные высказывания. Из громкоговорителей звучала громкая музыка, а для оскорбления пришедших на кладбище использовались мегафоны», — отметил автор статьи.

Редактор также указал, что полиция не вмешивалась в действия украинцев и их сторонников. Безопасность посетителей кладбища обеспечивали члены партии «Фронт».