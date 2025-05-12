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Регион
12 мая, 03:36

Министра транспорта Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции

Министра транспорта Бурятии Александр Гоге. Обложка © Минтранс Бурятии

Министра транспорта Бурятии Александр Гоге. Обложка © Минтранс Бурятии

Министр транспорта Бурятии Александр Гоге оказался под следствием из-за обвинений в коррупции. Заместитель председателя правительства региона Вячеслав Сухоруков сообщил, что местные власти ждали задержания и активно сотрудничали со следствием.

О деталях коррупционного преступления министра официально не сообщают. Сухоруков заявил, что работа оперативно-розыскных групп и следственных органов требует спокойствия. Поэтому он не будет раскрывать детали подготовки задержания, анализа материалов или сбора доказательств.

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Ранее Life.ru сообщал, как бывший глава департамента административной работы Минсельхоза РФ Олег Донских скрывался по поддельным документам, удостоверяющим личность. Его разыскивали 12 лет по коррупционному делу о хищении свыше двух миллиардов рублей.

Лия Мурадьян
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