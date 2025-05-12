Министра транспорта Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции
Министра транспорта Бурятии Александр Гоге. Обложка © Минтранс Бурятии
Министр транспорта Бурятии Александр Гоге оказался под следствием из-за обвинений в коррупции. Заместитель председателя правительства региона Вячеслав Сухоруков сообщил, что местные власти ждали задержания и активно сотрудничали со следствием.
О деталях коррупционного преступления министра официально не сообщают. Сухоруков заявил, что работа оперативно-розыскных групп и следственных органов требует спокойствия. Поэтому он не будет раскрывать детали подготовки задержания, анализа материалов или сбора доказательств.
Ранее Life.ru сообщал, как бывший глава департамента административной работы Минсельхоза РФ Олег Донских скрывался по поддельным документам, удостоверяющим личность. Его разыскивали 12 лет по коррупционному делу о хищении свыше двух миллиардов рублей.