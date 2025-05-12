Министра транспорта Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции

Министр транспорта Бурятии Александр Гоге оказался под следствием из-за обвинений в коррупции. Заместитель председателя правительства региона Вячеслав Сухоруков сообщил, что местные власти ждали задержания и активно сотрудничали со следствием.

О деталях коррупционного преступления министра официально не сообщают. Сухоруков заявил, что работа оперативно-розыскных групп и следственных органов требует спокойствия. Поэтому он не будет раскрывать детали подготовки задержания, анализа материалов или сбора доказательств.