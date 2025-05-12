Стало известно о деталях подготовки бойцов ВСУ инструкторами НАТО
Боец ВСУ Кирис: До начала СВО украинские военные обучались у инструкторов НАТО
Военнослужщие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
До начала специальной военной операции (СВО) украинские военнослужащие уже обучались под присмотром натовских инструкторов. Об этом рассказали осуждённый боец, сержант Нацгвардии Украины Евгений Кирис.
«Лично я не участвовал, но у нас перед концом 2021 года готовились учения. И они (сослуживцы) поехали. С иностранными инструкторами эти учения проходили», — рассказал Кирис в беседе с РИА «Новости».
По его словам, учения представляли собой не разовое мероприятие, а последовательный и запланированный цикл тренировок. Он также добавил, что уже с 2020 года Вооружённые Силы Украины начали процесс адаптации к стандартам НАТО.
Ранее пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко, который воевал в районе Великой Новосёлки в ДНР, рассказал, что мужчины призывного возраста платят около 10 000 долларов, чтобы сбежать из Украины и не воевать.