Стало известно о деталях подготовки бойцов ВСУ инструкторами НАТО

До начала специальной военной операции (СВО) украинские военнослужащие уже обучались под присмотром натовских инструкторов. Об этом рассказали осуждённый боец, сержант Нацгвардии Украины Евгений Кирис.

«Лично я не участвовал, но у нас перед концом 2021 года готовились учения. И они (сослуживцы) поехали. С иностранными инструкторами эти учения проходили», — рассказал Кирис в беседе с РИА «Новости».

По его словам, учения представляли собой не разовое мероприятие, а последовательный и запланированный цикл тренировок. Он также добавил, что уже с 2020 года Вооружённые Силы Украины начали процесс адаптации к стандартам НАТО.