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12 мая, 08:10

Герой России и участник «Времени героев» возглавит департамент в Минпросвещения

Участник программы «Время героев» Юргин возглавит департамент в Минпросвещения

Сергей Кравцов, Айсен Николаев и Игорь Юргин. Фото © Telegram / Минпросвещения России

Сергей Кравцов, Айсен Николаев и Игорь Юргин. Фото © Telegram / Минпросвещения России

Герой России и участник программы «Время героев» Игорь Юргин возглавит департамент государственной политики в области воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства по итогам встречи военного с министром Сергеем Кравцовым и главой Якутии Айсеном Николаевым.

«В ходе встречи Сергей Кравцов предложил Игорю Юргину как участнику программы «Время героев», реализуемой по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина, возглавить департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Юргин выразил благодарность за высокую оценку своей работы и отметил, что готов принять предложение, чтобы внести свой вклад в будущее.

Игорю Юргину 30 лет. Он имеет звание майор, был командиром штурмового отряда «Чёрная Мамба» 252-го мотострелкового полка. Герой России (2024). В спецоперации участвовал с самых первых дней. В зоне СВО он вместе с сослуживцами разбил шесть элитных подразделений противника. В сентябре прошлого года назначен и.о. министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

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Ранее сообщалось, что участника «Времени героев» Алексея Ефимова назначили уполномоченным губернатора Приморья по вопросам поддержки участников специальной военной операции. Мужчина награждён двумя орденами Мужества.

Никита Никонов
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