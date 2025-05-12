Тайна забытых вкладов: На спящих счетах россиян «пылятся» около триллиона рублей

На банковских счетах граждан России скопился беспрецедентный объём средств – свыше 60 триллионов рублей. Этому историческому максимуму во многом способствуют текущие привлекательные условия по депозитам, предлагающие доходность порядка 20% годовых. Однако внушительная доля этих денег остаётся невостребованной годами, принося своим владельцам минимальный, а то и вовсе нулевой процент. Об этом сообщает Kp.ru.

Для финансовых учреждений такие «зависшие» средства представляют собой весьма ценный ресурс. На профессиональном жаргоне они именуются «бесплатными пассивами». Как поясняет доцент НИТУ МИСИС Лазарь Бадалов, этот капитал формируется из незначительных остатков (например, менее сотни рублей), о которых клиенты попросту забыли, а также денег граждан, ушедших из жизни, покинувших страну или временно недоступных (из-за лечения или пребывания в местах лишения свободы).

Ещё в 2018 году Госдума оценивала объём таких средств в банках в 300 миллиардов рублей. Сейчас, по данным источников в банковской среде (0,5-1% от общего портфеля депозитов), эта сумма могла вырасти до полутриллиона. Добавьте сюда средства на брокерских счетах инвесторов, которые, хоть и менее многочисленны, но оперируют, как правило, более крупными балансами.

В итоге, суммарный объём «забытых» денег может приближаться к триллиону рублей. Для понимания масштаба: это почти одна двенадцатая часть всего Фонда национального благосостояния России, где сейчас хранится около 12 триллионов.