В Красноярске прекратили дело против вице-спикера заксобрания об истязании сожительницы

Ленинский районный суд Красноярска закрыл уголовное дело, возбуждённое против заместителя председателя законодательного собрания Красноярского края Андрея Новака, который обвинялся в нанесении побоев своей сожительнице и угрозах лишить её жизни. Данная информация появилась на сайте суда 7 мая.

«Прекращение уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим», — говорится в карточке дела.

В июне 2024 года в Красноярске Андрей Новак стал фигурантом уголовного дела. По данным регионального Следственного комитета, в ночь на 14 июня он, находясь в квартире по улице Юности, избил свою сожительницу. В ходе ссоры Новак нанёс женщине удары руками и ногами по голове и телу, а также угрожал убийством, что она восприняла как реальную опасность. В связи с этим было возбуждено дело по статьям об истязании и угрозе убийством.

На время следствия в июне 2024 года, судом в отношении Новака был введён запрет определённых действий: ему не разрешили приближаться к дому бывшей сожительницы ближе чем на 500 метров, а также контактировать с ней и её детьми, в том числе через социальные сети.