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Регион
12 мая, 08:02

В Брянской области двое ранены при детонации взрывного устройства на дороге

Богомаз: В Брянской области двое ранены при детонации взрывного устройства

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Брянской области гражданский автомобиль подорвался на взрывном устройстве ВСУ, сброшенном на участок дороги Суземка-Страчово. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в официальном телеграм-канале.

«На автодороге Суземка-Страчово во время движения гражданского автомобиля сдетонировало дистанционное взрывное устройство», — написал Богомаз.

В результате инцидента осколочные ранения получили мужчина и женщина, их экстренно госпитализировали.

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Мария Любицкая
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