В Брянской области двое ранены при детонации взрывного устройства на дороге

В Брянской области гражданский автомобиль подорвался на взрывном устройстве ВСУ, сброшенном на участок дороги Суземка-Страчово. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в официальном телеграм-канале.

«На автодороге Суземка-Страчово во время движения гражданского автомобиля сдетонировало дистанционное взрывное устройство», — написал Богомаз.

В результате инцидента осколочные ранения получили мужчина и женщина, их экстренно госпитализировали.