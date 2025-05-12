В Брянской области двое ранены при детонации взрывного устройства на дороге
Богомаз: В Брянской области двое ранены при детонации взрывного устройства
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В Брянской области гражданский автомобиль подорвался на взрывном устройстве ВСУ, сброшенном на участок дороги Суземка-Страчово. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в официальном телеграм-канале.
«На автодороге Суземка-Страчово во время движения гражданского автомобиля сдетонировало дистанционное взрывное устройство», — написал Богомаз.
В результате инцидента осколочные ранения получили мужчина и женщина, их экстренно госпитализировали.
Ранее ФСБ сообщала о предотвращении теракта в Херсонской области. Украинские спецслужбы планировали взрыв у памятника «Танк Т-34» во время массового мероприятия.