«Летающий» тунец-гигант едва не проломил череп водителю грузовика

В Таиланде на водителя грузовика неожиданно упал тунец, сбив его с ног. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Спасатели прибыли на вызов о дальнобойщике, получившем травму при необычных обстоятельствах. Мужчина лежал на земле возле автомобиля с кровоточащей раной на голове, однако находился в сознании и мог говорить. Вокруг него была рассыпана рыба.

Как выяснилось, водитель припарковался рядом с корейским грузовым судном, которое доставило около 300 килограммов замороженного тунца. По словам очевидцев, в момент разгрузки с помощью сетей гигантский 40-килограммовый тунец выскользнул и упал прямо на мужчину. Сам пострадавший позже рассказал, что подумал, будто на него что-то рухнуло с неба.

Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в больницу. Его текущее состояние не раскрывается. После происшествия руководство порта заявило о пересмотре мер безопасности при разгрузке.