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12 мая, 07:58

«Летающий» тунец-гигант едва не проломил череп водителю грузовика

The Thaiger: В Таиланде тунец весом в 40 кг отправил мужчину в больницу

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Таиланде на водителя грузовика неожиданно упал тунец, сбив его с ног. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Спасатели прибыли на вызов о дальнобойщике, получившем травму при необычных обстоятельствах. Мужчина лежал на земле возле автомобиля с кровоточащей раной на голове, однако находился в сознании и мог говорить. Вокруг него была рассыпана рыба.

Как выяснилось, водитель припарковался рядом с корейским грузовым судном, которое доставило около 300 килограммов замороженного тунца. По словам очевидцев, в момент разгрузки с помощью сетей гигантский 40-килограммовый тунец выскользнул и упал прямо на мужчину. Сам пострадавший позже рассказал, что подумал, будто на него что-то рухнуло с неба.

Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в больницу. Его текущее состояние не раскрывается. После происшествия руководство порта заявило о пересмотре мер безопасности при разгрузке.

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Ранее в Калининградской области на побережье Балтийского моря выбросило огромного тунца весом более 300 килограммов. Анализы показали, что рыба вполне здоровая и пригодная к пище.

Марина Фещенко
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