Синоптик рассказал, когда в окоченевшую Москву вернётся тёплая погода

Тёплая погода может вернуться в столичный регион с четверга. Об этом рассказал RT глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Прошедшей ночью лишь один пункт из 20 метеостанций дал заморозки в Московской области. Это крайняя восточная точка региона. Поэтому если в ближайшую ночь и будут заморозки, то в северной части области. Они будут слабыми и Москву практически не затронут», — отметил синоптик.

По его словам, во вторник дождь будет идти весь день, а в ближайшие дни температура будет находиться на отметках +10...+12 °C. Теплее станет к четвергу.

Так, в четверг и пятницу воздух прогреется до +16...+17 °C, а на выходных температура поднимется до +20 °C, считает эксперт.