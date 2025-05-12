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Регион
12 мая, 10:46

Синоптик рассказал, когда в окоченевшую Москву вернётся тёплая погода

Синоптик Шувалов: К выходным воздух в Москве прогреется до +20 °C

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тёплая погода может вернуться в столичный регион с четверга. Об этом рассказал RT глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Прошедшей ночью лишь один пункт из 20 метеостанций дал заморозки в Московской области. Это крайняя восточная точка региона. Поэтому если в ближайшую ночь и будут заморозки, то в северной части области. Они будут слабыми и Москву практически не затронут», — отметил синоптик.

По его словам, во вторник дождь будет идти весь день, а в ближайшие дни температура будет находиться на отметках +10...+12 °C. Теплее станет к четвергу.

Так, в четверг и пятницу воздух прогреется до +16...+17 °C, а на выходных температура поднимется до +20 °C, считает эксперт.

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Ранее Life.ru опубликовал подробный прогноз погоды в Москве и Санкт-Петербурге на май 2025 года. Синоптики отмечают, что с 15 по 17 мая днём столице будет +16…+17 °C, однако аномальная апрельская жара уже вряд ли повторится. В целом погода будет переменчивой.

Владимир Озеров
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