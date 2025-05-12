«Вот такие извинения»: Самбист Гончаров назвал избиение барменши «косяком»

После избиения работницы калининградского караоке-бара мастер спорта по единоборствам Алексей Гончаров ограничился коротким извинением, назвав случившееся «косяком». Слова пострадавшей передаёт телеграм-канал Amber Mash.

Комментарий пострадавшей от рук самбиста Гончарова. Видео © Telegram / Amber Mash

«Адвокат дважды спросил Алексея: «Алексей, вы хотите что-нибудь сказать Марии?». Алексей говорит: «Извини, я косякнул». Это вот такие извинения», — рассказала пострадавшая.

Барменша поблагодарила всех за огласку ситуации. Она всё ещё оправляется после случившегося — глаз, в который её ударил Гончаров, до сих пор опухший и покрасневший.