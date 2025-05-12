«Вот такие извинения»: Самбист Гончаров назвал избиение барменши «косяком»
Amber Mash: Российский самбист Гончаров назвал избиение работницы бара «косяком»
Самбист Алексей Гончаров. Обложка © VK / Alexei Goncharov
После избиения работницы калининградского караоке-бара мастер спорта по единоборствам Алексей Гончаров ограничился коротким извинением, назвав случившееся «косяком». Слова пострадавшей передаёт телеграм-канал Amber Mash.
Комментарий пострадавшей от рук самбиста Гончарова. Видео © Telegram / Amber Mash
«Адвокат дважды спросил Алексея: «Алексей, вы хотите что-нибудь сказать Марии?». Алексей говорит: «Извини, я косякнул». Это вот такие извинения», — рассказала пострадавшая.
Барменша поблагодарила всех за огласку ситуации. Она всё ещё оправляется после случившегося — глаз, в который её ударил Гончаров, до сих пор опухший и покрасневший.
Напомним, ранее в калининградском ночном клубе «Эйфория» случился скандал, когда российский самбист Алексей Гончаров ударил девушку-менеджера. Очевидцы сообщают, что спортсмен был пьян и пытался уйти, не оплатив счёт.