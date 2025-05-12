«Не делитесь»: Соратник Кадырова выступил с обращением к россиянам

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к россиянам с призывом отказаться от разделения по национальному признаку. Своё послание он разместил в телеграм-канале.

Близкий соратник главы Чечни Рамзана Кадырова также посоветовал гражданам не разделять людей по религиозным убеждениям. Алаудинов выразил уверенность в том, что россияне не должны сомневаться в победе, подчеркнув, что она неизбежна.

«Хочу призвать население нашей страны, чтобы оно делало весь максимум для того, чтобы сплотить наш народ. Не делитесь на национальности, не делитесь на вероисповедания, не делитесь на чёрных и белых. Сделайте всё для того, чтобы мы стали одним, единым целым», — призвал Алаудинов.