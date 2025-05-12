Появилось фото резко похудевшего Суровикина в Африке

В День Победы генерал Сергей Суровикин, ранее занимавшего пост командующего Объединённой группировкой войск в зоне СВО, принял участие в церемонии возложения цветов в Алжире в память о жертвах Второй мировой войны. На фотографии Суровикин выглядит изрядно похудевшим, отчего его можно узнать не сразу.

Суровикин и делегация из РФ на возложении цветов в Алжире. Фото © X / DmitrijRaevski

«Российская делегация почтила память погибших в ходе Второй мировой войны алжирцев. Среди делегатов был замечен генерал Суровикин», — сообщил телеграм-канал «Милитарист».

По данным издания, генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил, что Суровикин сейчас находится в Африке в качестве военного советника.