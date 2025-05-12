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Регион
12 мая, 09:17

Появилось фото резко похудевшего Суровикина в Африке

Генерал Суровикин был замечен на церемонии почтения памяти павших в Африке

Сергей Суровикин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Сергей Суровикин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В День Победы генерал Сергей Суровикин, ранее занимавшего пост командующего Объединённой группировкой войск в зоне СВО, принял участие в церемонии возложения цветов в Алжире в память о жертвах Второй мировой войны. На фотографии Суровикин выглядит изрядно похудевшим, отчего его можно узнать не сразу.

Суровикин и делегация из РФ на возложении цветов в Алжире. Фото © X / DmitrijRaevski

Суровикин и делегация из РФ на возложении цветов в Алжире. Фото © X / DmitrijRaevski

«Российская делегация почтила память погибших в ходе Второй мировой войны алжирцев. Среди делегатов был замечен генерал Суровикин», — сообщил телеграм-канал «Милитарист».

По данным издания, генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил, что Суровикин сейчас находится в Африке в качестве военного советника.

В Госдуме раскрыли, где и кем сейчас служит генерал Суровикин
В Госдуме раскрыли, где и кем сейчас служит генерал Суровикин

Последние новости о Сергее Суровикине были в октябре прошлого года. Тогда стало известно, что генерал находится в Африке с особым поручением. Цель его миссии осталась засекреченной.

Мария Любицкая
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