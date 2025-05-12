Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 11:16

Похудение ценой жизни: Врач рассказала, как «коктейли» от лже-косметологов приводят к смерти

Врач Мухина: Физраствор не способен сжигать подкожный жир, так как вызывает отёк

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Yuliia Markova

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Yuliia Markova

Девушка скончалась после инъекции физраствора, призванного сжечь подкожный жир. По предварительной информации, во время процедуры, проведенной по совету недобросовестных «косметологов», воздух попал в артерию, что и стало причиной гибели. Врач-дерматолог, невролог и косметолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве», что подобные случаи — прямое следствие работы лиц без медицинского образования, использующих опасные методы.

Доктор Мухина высказала сомнения в озвученной причине смерти и самой процедуре. Физраствор, по её словам, вводят в жировую ткань, а не в сосуд. К тому же, он не сжигает жир, а наоборот, может вызвать отёк, так как жировая ткань удерживает воду. Истинной причиной могли стать болевой шок, тромб или резкий скачок давления от болезненного введения солевого раствора.

Врач категорично заявила: использовать шприц – медицинский инструмент – без должной подготовки равносильно игре со взрывчаткой. Физраствор никогда не заменит профессиональные липолитики. Подобные манипуляции не только бесполезны, но и смертельно опасны.

«Нужно запретить заниматься медицинским блогингом лицам без образования», — считает косметолог.

Диетолог рассказала, какие продукты могут спровоцировать приступы мигрени
Диетолог рассказала, какие продукты могут спровоцировать приступы мигрени

Ранее звезда реалити-шоу толстушек «Достояние республики» рассказала Life.ru о секретах похудения для тех, кто постоянно срывается с диет. По её словам, ограничения в еде сами по себе решением не являются. Можно даже позволить себе съесть кусок торта.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar