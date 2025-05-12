Похудение ценой жизни: Врач рассказала, как «коктейли» от лже-косметологов приводят к смерти

Девушка скончалась после инъекции физраствора, призванного сжечь подкожный жир. По предварительной информации, во время процедуры, проведенной по совету недобросовестных «косметологов», воздух попал в артерию, что и стало причиной гибели. Врач-дерматолог, невролог и косметолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве», что подобные случаи — прямое следствие работы лиц без медицинского образования, использующих опасные методы.

Доктор Мухина высказала сомнения в озвученной причине смерти и самой процедуре. Физраствор, по её словам, вводят в жировую ткань, а не в сосуд. К тому же, он не сжигает жир, а наоборот, может вызвать отёк, так как жировая ткань удерживает воду. Истинной причиной могли стать болевой шок, тромб или резкий скачок давления от болезненного введения солевого раствора.

Врач категорично заявила: использовать шприц – медицинский инструмент – без должной подготовки равносильно игре со взрывчаткой. Физраствор никогда не заменит профессиональные липолитики. Подобные манипуляции не только бесполезны, но и смертельно опасны.

«Нужно запретить заниматься медицинским блогингом лицам без образования», — считает косметолог.